Ціни на нафту знову обвалилися через надлишок пропозиції на ринку

У ході торгів на Інтерконтинентальній біржі у вівторок, 27 жовтня, ціни на нафту знижуються на тлі надлишка пропозиції.

Так, вартість ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,977%, до 47,08 долара за барель.

Ціна на нафту марки WTI знизилася на 1,453%, до 43,35 долара за барель.

Читайте такожGoldman Sachs не виключає нового обвалу світових цін на нафтуКрім того, на ринок чинить тиск очікування статданих щодо запасів палива в США від Міністерства енергетики країни в середу, 28 жовтня. Аналітики прогнозують чергове збільшення запасів.

Учасники ринку також чекають результатів чергового засідання ФРС США 28 жовтня. Федрезерв озвучить своє рішення щодо базової ставки. Ймовірно, регулятор збереже її на мінімальній позначці. Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімуму.