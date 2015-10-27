Уряд підтримав програму Westinghouse з модернізації атомних станцій України – компанія

Український уряд підтримав запропоновану американською компанією Westinghouse, ядерне паливо якої впроваджується на атомних станціях держкомпанії "Енергоатом", програму модернізації ядерних реакторів країни, що дозволить істотно збільшити виробництво електроенергії.

Про це говориться в повідомленні Westinghouse за підсумками зустрічі 26 жовтня генерального директора компанії Денні Родеріка з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

"Під час зустрічі Денні Родерік та українське керівництво підтримали запропоновану компанією Westinghouse комплексну програму модернізації парку українських реакторів, спрямовану на підвищення ефективності та безпеки їх роботи. Реалізація цієї програми дозволить істотно збільшити виробництво електроенергії на українських АЕС і зміцнить енергетичну безпеку України", - говориться у повідомленні.

"Сьогодні понад 50% потреб України в електроенергії покриваються за рахунок атомної енергетики. Успішна реалізація запропонованої нами програми підвищить обсяг та безпеку виробництва електроенергії в країні, що покращить життя українців. Реалізація цієї програми також сприятиме подальшій інтеграції України до єдиного європейського енергетичного ринку та посилить позиції країни на цьому ринку", - цитує прес-служба Денні Родеріка.

У компанії зазначили, що зустрічі пройшли в рамках візиту в Україну офіційної американської делегації на чолі з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як поточного року майже все паливо постачалося з Росії.

Держкомпанія "Енергоатом", оператор усіх діючих АЕС України, заплатить Харківському фізико-технічному інституту 16,85 мільйона гривень за послуги з науково-технічного супроводу розширення експлуатації американського ядерного палива компанії Westinghouse на енергоблоках Запорізької АЕС.

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Довідка УНІАН. Співпраця державного підприємства НАЕК "Енергоатом" з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США та Україною від 2000 року з кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного 2008 року. "Енергоатом" розвиває співпрацю з Westinghouse з метою диверсифікації постачання ядерного палива для українських АЕС.