"Надра України" з початку року скоротила прибуток на 40%

Національна акціонерна компанія "Надра України" в січні-вересні поточного року скоротила прибуток на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 79 мільйонів гривень зі 131 мільйона гривень, повідомляє прес-служба компанії з посиланням на дані консолідованої звітності.

"Скорочення доходів від реалізації обумовлено сповільненням діяльності в геологічній галузі, пов'язаних із збільшенням ставок рентної плати за користування надрами для видобутку вуглеводнів, і, як наслідок, скороченням обсягів замовлень потенційних інвесторів і відсутністю коштів на фінансування державної програми "Розвиток мінерально-сировинної бази", - повідомляють в "Надра України".

Зазначається, що компанія не отримала заплановані асигнування з бюджету в сумі майже 8 мільйонів гривень, у результаті чого було зупинено проведення робіт на перехідних об'єктах, включених у пооб'єктні плани, а також були отримані непродуктивні збитки, пов'язані з обслуговуванням об'єктів, які перебували в простої, чекаючи фінансування.

При цьому в компанії підкреслили, що в разі отримання запланованих коштів до кінця поточного року фінансовий стан "Надра України" покращиться.

Разом з тим повідомляється, що компанії вдалося збільшити доходи від іншої операційної діяльності майже вдвічі - на 18,6 мільйона гривень. Протягом 9 місяців поточного року компанія сплатила до бюджету понад 29 мільйонів гривень зобов'язань за податками і зборами, в тому числі понад 11 мільйонів гривень - у Пенсійний фонд України. Крім того, за звітний період 2015 року нараховано та сплачено в повному обсязі дивіденди на державну частку в сумі 239,5 тисячі гривень.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.