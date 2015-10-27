Україна проведе конкурс на залучення інвестора в розробку нетрадиційних вуглеводнів на сході країни – "Надра України"

Україна планує провести конкурс на залучення інвестора в розробку нетрадиційних вуглеводнів на Юзівській площі (Харківська та Донецька області), де раніше планувала проводити видобуток енергоресурсів нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell.

Про це йдеться в повідомленні компанії "Надра України", що є основним власником компанії "Надра Юзівська", якій належить дана площа.

"Надра України" взяла участь у зборах учасників "Надра Юзівська", на яких було прийнято рішення провести конкурс на залучення інвестора для реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська (УРП)", - говориться в повідомленні.

Порядок проведення та умови конкурсу були узгоджені Міжвідомчою комісією з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції на засіданні 12 жовтня 2015 року.

У повідомленні зазначається, що прийняте рішення про залучення нового інвестора дозволить ефективно продовжувати реалізацію проекту з розвідки та видобутку вуглеводнів на Юзівській ділянці надр, що допоможе Україні збільшити видобуток власних енергоресурсів і сприятливо позначиться на економічному розвитку України.

"Місцеві знання та досвід разом з фінансовими можливостями і технологіями нового інвестора дозволять реалізувати потенціал Юзівського проекту", - підкреслили в "Надра України".

Крім того, повідомляється, що найближчим часом планується вихід компанії "СПК-Геосервіс" зі складу учасників "Надра Юзівська".

"Таким чином, НАК "Надра України" буде єдиним учасником ТОВ "Надра Юзівська" - інвестора УРП Юзівської", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року було підписано угоду між компанією Shell і "Надра Юзівська" про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях. "Надра України" володіє 90% "Надра Юзівська", ще 10% належать маловідомої компанії "СПК-Геосервіс".

Нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell починала процес розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів в Харківській і Донецькій областях, але в червні прийняла рішення вийти з цього проекту.

За словами голови правління компанії "Надра України" Ярослава Климовича, Shell передасть всі свої напрацювання державі Україна та компанією "Надра Юзівська".

При цьому він повідомив, що відмовлятися від проекту по розробці недоцільно через його перспективність, а також інтересу з боку інших інвесторів.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.