У США вартість газу досягла трирічного мінімуму - $72 за тисячу кубометрів

Газ в США коштує менше $2 за 1 млн британських теплових одиниць (btu) (35,8 млн британських термічних одиниць становлять приблизно 1 тис. кубів газу) вперше за три роки через перенасичення палива на електростанціях, повідомляє Газета.RU.

За даними Bloomberg, вартість газу на Нью-Йоркській торговій біржі впала до $1,997 за мільйон британських теплових одиниць, приблизно $71,6 за 1 тис. кубометрів, це - найнижча ціна з 26 квітня 2012 року.

Читайте також"Газпром" запропонує Європі газ за мінімальною за 11 років ціною - Bloomberg«Надзвичайно тепла погода для цього часу року загрожує попиту на газ, сховища переповнені через поставки», — йдеться в повідомленні.

«Безумовно, такий тиск змушує скорочувати інвестиції, а також обсяги буріння. Якщо говорити про загальну картину, фазах спаду і підйому, ми перебуваємо у фазі спаду», — вважає аналітик з енергетики Citi Futures Perspective Тім Еванс.

У Нью-Йорку зафіксована аномально тепла погода для цього часу, близько +20° C, що на 11° C вище норми. Майже 49% американських будинків використовують газ для опалення, переважно на заході і північному сході країни.