Білорусь з 1 листопада підвищує експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу, передає БЕЛТА.

Читайте такожБілорусь має намір постачати електроенергію в Польщу і країни БалтіїОтже, ставка експортного мита на сиру нафту буде збільшена з $91,5 до $97,1 за 1 т. Мито на прямогонний бензин - з $77,7 до $82,5 за 1 т, на товарні бензини - з $71,3 до $75,7 за 1 т. Мито на легкі, середні дистиляти складе $46,6 за 1 т ($43,9). Така ж ставка мита встановлена і щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

У попередній раз ставки вивізних митних зборів щодо нафти сирої та окремих категорій товарів, вироблених з нафти, змінювалися 1 жовтня. Тоді вони були знижені.