Туреччина вирішила судитися з "Газпромом" - вимагає знизити ціни на газ

Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Письмову заяву з цього приводу турецька компанія направила «Газпрому» в понеділок. Botas просить про перегляд цін на газ, закуплений у російської компанії з 29 грудня 2014 року.

У «Газпромі» прокоментували подачу позову турецькою держкомпанією Botas в міжнародний арбітраж. У російській компанії відзначили, що така практика є одним із варіантів врегулювання спору про знижку на газ

Про те, що подача позову в міжнародний арбітраж про знижку на газ передбачена російсько-турецьким контрактом, заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Подача позову в арбітраж - один з варіантів, передбачених контрактом. Це нормально. Залишається можливість як досудового врегулювання спору, так і рішення по арбітражу », - розповів він. А також пояснив, що «Газпром» може знизити ціну на газ для Туреччини і не чекаючи рішення суду, не уточнивши розмір можливої ​​знижки.

Росія і Туреччина домовилися про зниження ціни на російський газ ще в 2014 році, але домовленість була пов'язана з дозволом на будівництво «Турецького потоку».

Про заморожування переговорів з будівництва «Турецького потоку» Reuters повідомив в кінці липня цього року. У числі причин називалася відсутність домовленості про надання турецькій стороні знижки на російський газ.

Голова російського Міненерго Олександр Новак спростував припинення переговорів між Москвою та Анкарою щодо будівництва газопроводу. Він заявив, що Росії та Туреччині вже вдалося узгодити розмір знижки, яка становитиме 10,25%. При цьому відповідні документи ще не підписані.

У кінці серпня Туреччина направила російській стороні проект угоди щодо будівництва «Турецького потоку», проте деталей пропозиції голова Міненерго не уточнив.

На початку вересня «Газпром» домовився з Туреччиною почати будівництво газопроводу з однієї його гілки, за якою газ буде поставлятися споживачам самої Туреччини. В середині місяця заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв повідомив, щозапуск першої нитки «Турецького потоку» запланований на кінець 2016 року, відкладено на більш пізній термін через політичну кризу в Туреччині.

«Турецький потік» повинен пройти від Анапи дном Чорного моря і далі територією Туреччини до району Іпсала на кордоні з Грецією, де планується створити газовий хаб. Планується, що газопроводом можна буде прокачувати до 63 млрд куб. м газу в рік.

19 серпня «Ведомости» повідомили, що Угорщина, Сербія, Македонія і Греція обговорюють можливості продовження «Турецького потоку» до Австрії. Якщо меморандум між балканськими країнами буде підписано, то в 2019 році буде запущений газопровід Tesla потужністю 27 млрд куб. м і протяжністю 1,3‒1,4 тис. км.

23 жовтня джерела Bloomberg повідомили, що «Газпром» в 2016 році запропонує на європейський ринок газ за ціною приблизно $200 за 1 тис. куб. м. Це стане мінімальною ціною для регіону, що включає Туреччину і Європу без Прибалтики, за 11 років. У нинішньому році середня ціна для нього склала $238 за 1 тис. куб. м.