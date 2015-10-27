Shell вийшла з проекту з видобутку сланцевого газу на сході України

Нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell, яка починала процес розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів в Харківській і Донецькій областях, остаточно вийшла з цього проекту.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Shell вийшла з цього договору», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що сам проект розробки родовищ вуглеводнів на Юзівській площі, який проводиться через компанію "Надра Юзівська", не закрився і Україна шукатиме нового інвестора.

«Якщо до кінця року «Надра Юзівська» не знайде інвестора, я думаю, що компанія буде ліквідована», - додав Демчишин.

Міністр також додав, що компанія Shell ще півроку тому заявила про плани вийти з проекту.

«Для Shell при таких цінових умовах цей проект не цікавий», - сказав Демчишин, додавши, що можливо знайдеться інвестор, якому буде вигідно працювати на цих родовищах.

Довідка УНІАН. У січні 2013 року було підписано угоду між компанією Shell і ТОВ «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

ТОВ «Надра Юзівська» створено державною НАК «Надра України» (90%) і маловідомою компанією «СПК-Геосервіс» (10%).

У листопаді 2013 року було підписано угоду між американською нафтогазовою компанією Chevron і ТОВ «Надра Олеська», яка також частково належить держпідприємству «Надра України».

У липні 2015 року українське представництво корпорації Chevron - "Шеврон Юкрейн Б. В." оголосило про припинення своєї діяльності в Україні і вихід з проекту з видобування сланцевого газу на заході України.