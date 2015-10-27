Путін дав старт будівництву інфраструктури для чергового газопроводу в обхід України

Президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву компанією "Газпром" газопроводу "Ухта – Торжок – 2", який забезпечить постачання газу до газотранспортної системи "Північний потік – 2" для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, протяжність магістрального газопроводу другої гілки газопроводу " Ухта – Торжок становитиме 970 кілометрів, проектна потужність – 45 мільярдів кубометрів газу в рік.

"Сьогодні ми даємо старт великому потрібному проекту – будівництву другої гілки газопроводу" Ухта – Торжок... найголовніше полягає в тому, що цей маршрут, який є новим для розвитку магістральних газопроводів країни, створить додаткові можливості для постачання газом регіонів Російської Федерації та нові можливості для розширення поставок на експорт", - сказав Путін.

Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що проекту "Ухта — Торжок – 2" планується реалізувати до кінця 2019 року, як і інші газотранспортні потужності від Бованенківського родовища до "Північного потоку – 2".

11 вересня Європейська комісія заявила, що дасть оцінку проекту "Північний потік – 2" на відповідність енергетичної безпеки Європи після того, як будуть відомі конкретні плани його реалізації.

18 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2", що фінансується урядом Російської Федерації, ставить метою позбавити Україну свого транзитного потенціалу і доходів від прямого транзиту газу з Росії до Європи в обсязі близько 2 мільярди доларів в рік.

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На початку вересня "Газпром", Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік – 2".