Україна знайшла альтернативу Росії: хоче купувати уран у Казахстані та Австралії

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин на прес-конференції в Києві.

«Австралія є другим потенційним постачальником після Казахстану. Ми пробуємо диверсифікувати поставки», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день понад 95% ядерного палива для українських АЕС імпортується з Росії. Також Росія займає монопольне становище зі збагачення урану для потреб України.

Україна, прагнучи диверсифікувати джерела постачань енергоресурсів, реалізує програму з впровадження ядерного палива американської компанії Westinghouse на ядерні енергоблоки з реакторами ВВЕР.

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Крім цього, держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС в Україні, навесні 2015 року підписала з французькою енергетичною компанією AREVA контракт на постачання збагаченого урану, що також дозволить диверсифікувати постачання ядерних матеріалів для українських АЕС.