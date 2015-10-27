США вирішили продати частину своїх стратегічних запасів нафти

Влада США вирішила продати частину своїх стратегічних запасів нафти, повідомляє Bloomberg. Передбачається, що з 2018 по 2025 рік з нафтових резервів буде реалізовано 58 млн барелів з розрахунку від 5 млн до 10 млн барелів на рік. Зараз у резервах накопичено 695 млн барелів, таким чином, планують продати близько 8% запасів.

Виручені кошти надійдуть в розпорядження Міністерства фінансів. Не виключено, що обсяг нафти на продаж може збільшитися, щоб компенсувати витрати на модернізацію резервних сховищ і прокладання нових нафтопроводів; ці витрати оцінюються в $2 млрд в 2017-2020 році.

Агентство вказує, що заплановане відкриття резервів стане вже другим після нафтової кризи на початку 1970-х років. Тоді учасники ОПЕК відмовилися постачати нафту країнам, які підтримали Ізраїль у конфлікті з Сирією та Єгиптом. Незабаром після цієї кризи Конгрес ініціював створення в США стратегічного нафтового запасу, і відкривався він перший раз тільки в 2014 році.

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Рішення знову відкрити нафтові резерви було прийнято в рамках бюджетної угоди, про яку адміністрація президента США і Конгрес попередньо домовилися 27 жовтня, передає Slon.ru. Очікується, що домовленості будуть діяти протягом двох років і дозволять уникнути бюджетної кризи, подібної до шатдауну 2013 року.