Демчишин: Україна до кінця року імпортує не менше 1 мільйона тонн вугілля

Україна, яка відчуває дефіцит енергетичного вугілля через військовий конфлікт із Росією на Донбасі, до кінця 2015 року планує імпортувати щонайменше 1 млн тонн цього виду палива.

Про це на прес-конференції в Києві 27 жовтня повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Я думаю, що імпорт до кінця року буде не менше 1 млн тонн. Я точно знаю про замовлення з ПАР обсягом 500 тис. тонн», - сказав Демчишин.

За словами міністра, досить складно, в умовах нестабільних поставок вугілля з Росії, прогнозувати конкретні обсяги імпорту.

«Із Росії надходять невеликі обсяги вугілля. Дуже незначні. Російське вугілля дорожче того, що надходить із зони АТО. Близько 65 дол. за тонну», - сказав Демчишин.

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Як раніше повідомляв УНІАН, поставки південноафриканського вугілля для потреб теплових електростанцій України, за даними держкомпанії «Укренерго», очікують наприкінці листопада 2015 року.

Держкомпанія «Центренерго» законтрактувала на листопад-грудень 2015 року два судна по 160 тис. тонн південноафриканського вугілля.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, за одне судно вже проведено передоплату.