Демчишин: Україна до кінця року імпортує не менше 1 мільйона тонн вугілля
За словами міністра, досить складно, в умовах нестабільних поставок вугілля з Росії, прогнозувати конкретні обсяги імпорту
Україна, яка відчуває дефіцит енергетичного вугілля через військовий конфлікт із Росією на Донбасі, до кінця 2015 року планує імпортувати щонайменше 1 млн тонн цього виду палива.
Про це на прес-конференції в Києві 27 жовтня повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.
«Я думаю, що імпорт до кінця року буде не менше 1 млн тонн. Я точно знаю про замовлення з ПАР обсягом 500 тис. тонн», - сказав Демчишин.
За словами міністра, досить складно, в умовах нестабільних поставок вугілля з Росії, прогнозувати конкретні обсяги імпорту.
«Із Росії надходять невеликі обсяги вугілля. Дуже незначні. Російське вугілля дорожче того, що надходить із зони АТО. Близько 65 дол. за тонну», - сказав Демчишин.
Читайте такожУкраїна у вересні збільшила видобуток вугілля на 15%
Як раніше повідомляв УНІАН, поставки південноафриканського вугілля для потреб теплових електростанцій України, за даними держкомпанії «Укренерго», очікують наприкінці листопада 2015 року.
Держкомпанія «Центренерго» законтрактувала на листопад-грудень 2015 року два судна по 160 тис. тонн південноафриканського вугілля.
За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, за одне судно вже проведено передоплату.