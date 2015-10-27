"Газпром" вибув з десятки провідних енергокомпаній світу – скотився на 43-те місце

За підсумками 2014 року «Газпром» входив в топ-10, а в новій версії рейтингу впав відразу на 43-те місце. У топ-10 з російських компаній в 2015 році входить тільки держкомпанія «Роснефть», яка замикає десятку. Минулого року «Роснефть» займала шосте місце, пише Gazeta.ru.

Становище всіх російських компаній у 2015 році погіршилося, виключенням є тільки «Сургутнефтегаз», який піднявся з 18-го місця на 12-те. «Лукойл» за рік впав з 11-го місця на 13-те, «Татнефть» — з 48-го на 64-те, «Транснефть» — з 29-го на 83-тє.

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«Башнефть», НОВАТЕК, «Русгідро» і «Россеті» також продемонстрували негативну динаміку. Варто зазначити, що схожі показники продемонструвала і британська компанія BP, яка впала з другого місця на 29-те.

Найбільшою енергетичною компанією світу залишається ExxonMobil, друге і третє місця зайняли Chevron і Royal Dutch Shell.

Рейтинг провідних енергетичних компаній Platts складається на основі фінансових результатів компаній із сукупними активами понад $5 млрд із урахуванням показників виручки, прибутку, прибутковості і вкладеного капіталу.

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Platts — американське інформаційне агентство, яке спеціалізується на публікації цінових котирувань на нафту, нафтопродукти, природний газ, продукти нафтохімії і промислові метали, що торгуються в різних регіонах світу.