Латвійські міністри розкритикували проект "Північний потік-2"

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Delfi.

"Європі слід було б бути більш послідовною щодо своєї позиції в питанні сприяння незалежності від Росії. Правда, з європейської сторони у цьому проекті бере участь приватний бізнес", - сказала Страуюма.

Міністр економіки Латвії сказала, що проект "Північний потік-2" свідчить про нездатність Європи у відповідальні моменти бути солідарною.

"Я вже сказала європейським колегам, що в наших діях немає послідовності. Правою рукою ми пишемо стратегію енергетики, лівою - будуємо "Північний потік-2", що ніяк не свідчить про нездатність Європи у відповідальні моменти бути солідарною", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву компанією "Газпром" газопроводу "Ухта – Торжок – 2", який забезпечить постачання газу до газотранспортної системи "Північний потік – 2" для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

Протяжність магістрального газопроводу другої гілки газопроводу " Ухта – Торжок становитиме 970 кілометрів, проектна потужність – 45 мільярдів кубометрів газу на рік.

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Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що проекту "Ухта — Торжок – 2" планується реалізувати до кінця 2019 року, як і інші газотранспортні потужності від Бованенківського родовища до "Північного потоку – 2".

11 вересня Європейська комісія заявила, що дасть оцінку проекту "Північний потік – 2" на відповідність енергетичної безпеки Європи після того, як будуть відомі конкретні плани його реалізації.

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18 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2", що фінансується урядом Російської Федерації, ставить метою позбавити Україну свого транзитного потенціалу і доходів від прямого транзиту газу з Росії до Європи в обсязі близько 2 мільярди доларів в рік.

На початку вересня "Газпром", Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік – 2".