Дроблення "Газпрому" переноситься: Путін відмовився обговорювати це питання - ЗМІ

10:12, 28 жовтня 2015
Енергетика
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Засідання комісії з ПЕК у президента РФ закінчилося нічим.

REUTERS

Засідання комісії з питань паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) у президента Росії Володимира Путіна закінчилося нічим: учасники ринку та представники влади не змогли отримати відповіді на найважливіші питання, більше того, серйозного обговорення проблем не вийшло взагалі, пише «Комерсант».

Надії нафтогазової галузі Росії на послаблення хоча б у перспективі через введення податку на фінансовий результат не виправдалися — президент цю ідею не підтримав.

Учасники засідання були відверто розчаровані тим, що реальної дискусії щодо податків не вийшло, тоді як інші цьому не здивувалися: "Про що говорити, у нас видобуток зростає, а ситуація в країні воєнна".

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Тема лібералізації газового ринку, яка була масштабно піднята минулою комісією, отримала досить скромний розвиток. Глава ФАС Ігор Артем'єв таки запропонував виділити ГТС в окрему дочірню структуру "Газпрому" — співрозмовники "Ъ" по-різному оцінюють те, як президент поставився до цієї ідеї, але в будь-якому випадку про серйозні перетворення мова не йде. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков взагалі заявив, що лібералізація експорту газу і виділення ГТС на комісії не обговорювалися. Сам "Газпром" засідання комісії знову підкреслено проігнорував: поки деякі члени комісії готувалися доводити необхідність поділу компанії, її керівник Олексій Міллер телемостом розповідав Володимиру Путіну про початок будівництва газопроводу "Ухта-Торжок-2" для заповнення Nord Stream-2. 

Вчора за годину до телемосту "Газпром" випустив прес-реліз про рекордні показники видобутку і експорту газу в жовтні — рекорд, втім, пояснюється ефектом низької бази минулого року, коли "Газпром" обмежив постачання газу в Європу.

Порівняно з очікуваннями, які були у ринка і компаній перед засіданням комісії, підсумковий зміст дискусії абсолютно розчаровує. Не було прийнято рішень ні по жодному з питань галузі. Занепокоєння нафтовиків з приводу продовження податкових вилучень після 2016 року було знято лише формально. "Всі розуміють, якщо бюджет не буде сходитися, нами пожертвують",— скаржиться джерело "Ъ".

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