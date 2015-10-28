Україна вже накопичила в підземних сховищах 17 мільярдів кубів газу

Україна, станом на 28 жовтня, для проходження опалювального сезону та гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС, накопичила у своїх підземних сховищах майже 17 млн куб. м природного газу, йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

«В підземках зберігається вже 17 млрд куб. м природного газу. Якщо більш точно - 16,972 млрд куб. м», - сказав прес-секретар компанії Максим Белявський.

Читайте такожShell вийшла з проекту з видобутку сланцевого газу на сході УкраїниЗа його словами, закачування газу продовжується на 7 газосховищах в режимі понад 70 млн куб. м щодоби.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава державного енергохолдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв прогнозував досягнення понад 17 млрд куб. м запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) до кінця жовтня, що дозволить комфортно пройти зимовий період 2015-2016 рр.

Україна напередодні опалювального сезону 2015-2016 рр. з 13 жовтня здійснює імпорт природного газу за всіма діючими напрямами.