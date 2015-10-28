Глава Westinghouse розповів, чи варто Україні будувати нові енергоблоки АЕС

Глава найбільшої у світі ядерної компанії Westinghouse Денні Родерік не бачить необхідності будівництва в Україні двох енергоблоків Хмельницької АЕС, контракти на добудову яких з російською держкорпорацією «Росатом» нещодавно були розірвані українським парламентом.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

«Через поточну економічну ситуацію в (вашій – УНІАН) країні зараз не найкращий час ставити завдання щодо будівництва нових реакторів. Думаю, що для України на даний момент найбільш важливо продовжити програму співпраці з МВФ для отримання кредитних коштів», - сказав Родерік.

На думку глави Westinghouse, на сьогоднішній день Україні потрібно підвищити ефективність діючих атомних станцій для збільшення виробництва дешевої електроенергії.

Читайте такожУкраїна знайшла альтернативу Росії: хоче купувати уран в Казахстані та Австралії«Швидше, питання має стояти таким чином – як отримати найбільший ефект від існуючих потужностей. Потім, через пару років, за умови економічного зростання, можна буде знову почати розмову про будівництво», - зазначив Родерік.

Також, на думку глави американської компанії, Україні поки немає сенсу будувати завод з виробництва ядерного палива, фундамент якого був закладений ще в 2012 році спільно з російською паливною компанією "ТВЕЛ".

«У світі існує безліч таких заводів. Деякі з них зараз перебувають у досить складному фінансовому становищі: адже, щоб завод був фінансово успішним, його потужності повинні бути завантажені повністю. Якщо у вашого заводу буде настільки сильна виробнича потужність (як передбачалося проектом), то однією України буде недостатньо, він повинен буде експортувати паливо. Тому, коли прийде час відкрити цю дискусію, потрібно буде вирішити, які типи палива ви хочете виробляти крім потреб України. До речі, наш завод у Швеції завантажений зараз приблизно на 65%-70%», - зазначив Родерік.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про денонсацію угоди з Російською Федерацією про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких був закладений ще за часів СРСР.

У той же час, в документі не уточнюється, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.