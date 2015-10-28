Рівненська АЕС тимчасово знизила потужність для підготовки до збільшення виробництва електроенергії в опалювальний період

Рівненська атомна електростанція з 28 жовтня тимчасово (не більше ніж на 20 діб) знизила свою потужність для проведення заходів з підготовки до збільшення виробництва електроенергії в опалювальний період.

Про це повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

"З метою підготовки підключення повітряної лінії електропередач 750 кВ "Рівненська АЕС - підстанція "Київська" до відкритого розподільного спорудження (ОРС) 750 кВ РАЕС з 28 жовтня 2015 року потужність РАЕС обмежена до 1800 МВт. Строк обмеження не буде перевищувати 20 діб", - повідомляють в "Енергоатомі".

Згідно з повідомленням, протягом зазначеного періоду будуть проведені роботи з реконструкції автоматики розвантаження станції від відключення лінії (АРС ОЛ).

У прес-службі нагадують, що до кінця поточного року в Україні планується завершити будівництво лінії електропередач 750 кВ "Рівненська АЕС - підстанція "Київська" та приєднання повітряної лінії 750 кВ "Хмельницька АЕС – ЧАЕС" до підстанції "Київська", яке здійснює держкомпанія "Укренерго".

"Завдяки підключенню Рівненської та Хмельницької АЕС до підстанції "Київська" протягом поточного опалювального сезону станції зможуть працювати усіма енергоблоками на повну потужність", - підкреслили в "Енергоатомі".

Сумарна встановлена потужність Рівненської та Хмельницької АЕС становить 4835 МВт. На даний час обмеження потужності для цих станцій із-за недостатньої пропускної здатності ліній електропередач становить близько 1000 МВт.

Також повідомляється, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України "Укренерго" погодили прогнозний баланс електроенергії Об'єднаної енергосистеми України на листопад 2015 року з урахуванням необхідності зниження навантаження Рівненської АЕС з 2 550 МВт до 1800 МВт на строк до 20 діб.

"Відповідно до скоригованого балансу, обсяг виробництва електроенергії українськими АЕС складе в листопаді 7,510 мільярда кВт-ч. Зменшення потужності РАЕС не позначиться на забезпеченні електроенергією кінцевих споживачів, оскільки на цей період буде організовано постачання електроенергії з інших джерел", - уточнили в "Енергоатомі".

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

"Енергоатом" завершує реконструкцію відкритих розподільчих споруд 750 кВ Рівненської та Хмельницької АЕС з метою підключення РАЕС до лінії 750 кВ "РАЕС - підстанція "Київська", а також перезавода лінії "Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська". Після введення до експлуатації лінії "Рівненська АЕС - підстанція "Київська", будівництво якої здійснюється в рамках кредиту ЄБРР, буде забезпечений перетікання потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС до дефіцитного з точки зору постачання електроенергії Центральному регіону, в який входять Київська, Черкаська, Житомирська, Чернігівська області та Київ.

Лінія 750 кВ "РАЕС - ПС "Київська" істотно поліпшить роботу об'єднаної енергетичної системи України, забезпечить надійне електропостачання споживачів і повне використання наявних потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС. Додатковий очікуваний річний відпуск електроенергії складе 1,053 мільярда кВт-ч.