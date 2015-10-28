Газ для автомобілів з початку місяця подорожчав на 25%

За літр LPG-палива тепер доведеться сплатити більше 10 гривень. Експерти вважають, що газ дорожчає через підвищення цін в Європі та зрив поставок з Росії, повідомляє Сьогодні.

В Україні все більше дорожчає газ для заправки автомобілів (LPG). З початку жовтня він зріс в ціні більш ніж на 25% - з 7,9 - 8 до 10 - 10,2 гривні/літр.

"Газ дорожчає через підвищення цін в Європі і зрив імпортних поставок до України з Росії, - пояснює експерт консалтингової групи "А-95" Артем Куюн. - Після того як бензин, понад 80% якого імпортується, через девальвацію гривні зріс в ціні вдвічі, до 20 гривень/літр та більше, власники приватних автомобілів почали масово переобладнувати їх на скраплений газ. І якщо рік тому приблизно 20% продажів палива на автозаправках припадало на LPG, то зараз це вже 26%. Це означає, що на кожні 10 літрів бензину продається майже 6 літрів газу. І ця тенденція продовжиться, оскільки їздити на газі значно дешевше".

Разом з тим, за словами Куюна, в жовтні скоротилися вже законтрактовані поставки імпортного газу (це понад 60% ринку, або 500 тисяч тонн протягом 9 місяців 2015 року), насамперед з Росії, і ринок не встиг переорієнтуватися на інші джерела.

"Ще 40 - 50 копійок/літр в ціні додалося через зростання курсу долара в жовтні приблизно на гривню. Але експерт прогнозує, що ціни на газ вже зупинилися і стабілізуються на рівні 10 гривень/літр, після того як сьогоднішній дефіцит зникне", - йдеться в повідомленні.

Аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко впевнений, що газотрейдери спекулюють.

"Так, ціни зросли і запаси зменшилися, але реальна ціна зрідженого газу - не вище 9 гривень/літр", - зазначив він.

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При цьому, згідно з його прогнозами, вона і далі буде зростати, поки не досягне 11 гривень/літр, оскільки попит зберігається, і зниження до 10 - 10,5 гривень можливо лише в листопаді.