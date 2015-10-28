"Енергоатом" заплатить 684 тисяч компанії BDO за аудит фінансової звітності за 2015 рік

Держкомпанія "Енергоатом", оператор всіх діючих АЕС в Україні, заплатить 684 тисяч гривень компанії "БДО", що входить до BDO International, яка є п'ятою у світі за обсягами сукупної виручки міжнародної мережею незалежних аудиторських і консультаційних компаній, за послуги аудиту фінансової звітності за 2015 рік.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому" на сайті "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, аудит має бути виконаний до 20 квітня 2016 року.

Також в тендері брала участь аудиторська компанія "Бейкер Тіллі Україна", яка оцінила свої послуги "Енергоатому" в 3,6 мільйона гривень.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.