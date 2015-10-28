Ціни на нафту зростають на очікуваннях новин із США

Ціни на нафту в середу, 28 жовтня, зросли, після обвалу напередодні, майже на 3% на очікуваннях рішень ФРС США і американських статданих.

Згідно з даними Інтерконтинентальної біржі, к кінцю торгів вартість ф'ючерсів на північноморську суміш Brent виросла на 2,662% - до 48,09 долара за барель, на легку нафту марки WTI - на 2,987%, до 44,53 долара за барель.

Читайте такожВлада Росії готується до нових економічних шоків через нафтуЧергове засідання ФРС США пройде 27-28 жовтня. На думку експертів, Федрезерв збереже базову ставку на мінімальній позначці, а жорсткість монетарної політики перенесуть на 2016 рік.

Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімуму.