"Енергоатом" має намір співпрацювати з двома бельгійськими компаніями в транспортуванні ядерного палива і підвищення безпеки АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" має намір співпрацювати з бельгійськими компаніями Transnubel та Tractebel Engineering з питання транспортування ядерного палива в Україну, а також підвищення безпеки українських атомних станцій, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, "Енергоатом" 28 жовтня в Брюсселі (Королівство Бельгія) підписав низку документів про співпрацю з компаніями Transnubel та Tractebel Engineering.

У повідомленні наголошується, що в рамках переговорів між представниками "Енергоатому" та Transnubel обговорювалася можливість транспортування на українські АЕС свіжого ядерного палива зі шведського заводу японсько-американсько-казахської компанії Westinghouse.

"Transnubel є одним з європейських лідерів у сфері перевезень радіоактивних матеріалів і надання пов'язаних з цим послуг. Процедури та стандарти надання послуг Transnubel відповідають нормам і вимогам ЄС, забезпечуючи максимальний рівень безпеки при транспортуванні радіоактивних матеріалів", - повідомляють в "Енергоатомі".

Також повідомляється, що протокол про наміри щодо співпраці з Tractebel Engineering передбачає, зокрема, участь бельгійської компанії у виконанні заходів комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС, яку реалізує "Енергоатом". Також сторони зацікавлені у спільній роботі за проектом підвищення потужності енергоблоків типу ВВЕР-1000 українських АЕС.

"Крім того, Tractebel Engineering готова надати інженерно-технічну підтримку в ході завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС та взяти участь у реалізації інших проектів нового будівництва "Енергоатому", - йдеться в повідомленні.

У компанії розповіли, що Tractebel Engineering є міжнародною інженерно-консалтинговою компанією з більш ніж 125-річним досвідом в області енергетики, водопостачання та інфраструктурних проектів. Послуги компанії охоплюють весь життєвий цикл цих проектів, від техніко-економічного обґрунтування до виведення з експлуатації. Tractebel Engineering входить до складу групи компаній ENGIE Energy Services - європейського лідера з надання інжинірингових послуг в галузі енергетики.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.