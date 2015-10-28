"Укртрансгаз" очікує збільшення обсягів транзиту російського газу до ЄС

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу» з посиланням на голову компанії Ігоря Прокопіва.

«Останні місяці дають кращі прогнози. На сьогодні вже 53 млрд куб. м, причому відставання від показників минулого року становить всього 1%. До кінця року ми очікуємо 65 млрд куб. м», - цитує прес-служба Прокопіва.

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Як раніше повідомляв УНІАН, транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік впав порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

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У січні 2015 року «Газпром» заявив про плани відмовитися від транзиту газу до ЄС через Україну.