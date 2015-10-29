Ціни на нафту впали після різкого зростання напередодні
09:37, 29 жовтня 2015Енергетика
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Причина - надлишок пропозиції.
REUTERS
На світових торгах у четвер, 29 жовтня, ціни на нафту впали після різкого зростання напередодні.
За даними Інтерконтинентальної біржі, вартість ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знизилася на 0,43% - до 48,84 долара за барель, на легку нафту марки WTI - на 0,74%, до 45,60 долара за барель.
Читайте такожВлада Росії готуються до нових економічних шоків через нафтуКомерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 23 жовтня, зросли на 3,4 мільйона барелів, або на 0,7% - до 480 мільйонів барелів, повідомило Управління енергетичної інформації Міненерго країни. Показник співпав з прогнозами аналітиків.
Експерти вважають, що падіння ринку нафти продовжиться на тлі надлишку пропозиції.
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