На світових торгах у четвер, 29 жовтня, ціни на нафту впали після різкого зростання напередодні.

За даними Інтерконтинентальної біржі, вартість ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знизилася на 0,43% - до 48,84 долара за барель, на легку нафту марки WTI - на 0,74%, до 45,60 долара за барель.

Читайте такожВлада Росії готуються до нових економічних шоків через нафтуКомерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 23 жовтня, зросли на 3,4 мільйона барелів, або на 0,7% - до 480 мільйонів барелів, повідомило Управління енергетичної інформації Міненерго країни. Показник співпав з прогнозами аналітиків.

Експерти вважають, що падіння ринку нафти продовжиться на тлі надлишку пропозиції.