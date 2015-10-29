Україна завершує закупівлю сплаченого російського газу, подальший імпорт залежить від ціни – Коболєв

Україна, дотримуючись тристоронніх брюссельських домовленостей, 31 жовтня завершує закупівлю у російського «Газпрому» 2 млрд куб. м природного газу за ціною 227 дол. за 1 тис. кубометрів, рішення про продовження імпорту газу залежить від його ціни. Про це сказав журналістам у четвер, 29 жовтня, глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Ми купили у них 2 млрд кубометрів. Відповідно, помноживши на 227 дол., ми отримаємо суму оплати. Ми гроші проавансували і закінчимо відбирати в суботу», - сказав Коболєв.

Читайте також"Газпром" запропонує Європі газ за мінімальною за 11 років ціною - Bloomberg«Продовження закупівлі газу у РФ буде залежати від ціни», - додав він.

При цьому глава «Нафтогазу» повідомив, що на сьогоднішній день ціна європейського газу нижче ціни, встановленої «Газпромом».

«Ми почали купувати газ на реверсі за більш привабливими цінами, ніж російський газ. Це невеликі обсяги, але вони є», - сказав Коболєв.

Також він зазначив, що з 1 листопада повного припинення імпорту російського газу не відбудеться, але обсяги будуть значно скорочені.

«Ми залишимося з неділі в якомусь обсязі, який буде менше, ніж ці 2 мільярди. Ми брали рекордно зі швидкістю відбору 114 млн кубометрів на добу, а зараз вона впаде до якогось рівня, який ми визначимо», - сказав Коболєв.

«Ми будемо балансувати між європейським і російським газом, щоб оптимізувати портфель закупівель», - додав він.