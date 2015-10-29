Україна в 2016 році зможе повністю обійтися без російського газу – Коболєв

Україна в 2016 році зможе обійтися без закупівлі російського газу, обмежившись імпортом газу з Європи, повідомив на щорічному форумі директорів «Диригенти змін» у Києві глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Я думаю, що в 2016 році можна буде сміливо сказати, що ми зможемо повністю обійтися без російського газу», - сказав він.

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