Україна в 2016 році зможе повністю обійтися без російського газу – Коболєв
10:56, 29 жовтня 2015Енергетика
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Відмова від імпорту російського газу може статися через збільшення закупівель «блакитного палива» в ЄС та скорочення його споживання в межах України.
Україна до 2016 р. зможе обійтися без російського газу – глава «Нафтогазу» / Фото УНІАН
Україна в 2016 році зможе обійтися без закупівлі російського газу, обмежившись імпортом газу з Європи, повідомив на щорічному форумі директорів «Диригенти змін» у Києві глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
«Я думаю, що в 2016 році можна буде сміливо сказати, що ми зможемо повністю обійтися без російського газу», - сказав він.
Читайте такожУкраїна завершує закупівлю сплаченого російського газу, подальший імпорт залежить від ціни – КоболєвЗа словами Коболєва, відмова від імпорту російського газу може статися через збільшення закупівель «блакитного палива» в ЄС та скорочення його споживання в межах України.
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