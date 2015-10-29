Коболєв розповів подробиці переговорів зі Світовим банком щодо кредиту на закупівлю газу

Україна розраховує до кінця 2015 року отримати 500 млн дол. кредиту від Світового банку і використовувати ці гроші на закупівлю природного газу.

Про це на щорічному форумі директорів «Диригенти змін» у Києві повідомив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Читайте такожУкраїна в 2016 році зможе повністю обійтися без російського газу – Коболєв«Ми сподіваємося спробувати отримати його (кредит – УНІАН) в цьому році – до кінця грудня», – сказав Коболєв.

При цьому він повідомив, що на поточному тижні «Нафтогаз» буде продовжувати переговори про кредит зі Світовим банком.

За словами Коболєва, Україна хоче домовитися з банком про можливість закуповувати газ за кредитні кошти як з європейською, так і з російської сторони.

«Зі Світовим банком схема закупівлі газу поки не затверджена. Саме це і є предметом переговорів на цьому тижні. Ми намагаємося розширити спосіб використання грошей для обох кордонів, щоб мати максимальну гнучкість», - зазначив глава «Нафтогазу».

При цьому він нагадав, що кредит на 300 млн дол. від Європейського банку реконструкції і розвитку Україна отримала з умовою закупівлі газу виключно з європейської сторони.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що Європейський інвестиційний банк підписав угоду про надання гарантій для Світового банку, що дає можливість НАК «Нафтогаз України» отримати 500 млн дол. кредиту на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.