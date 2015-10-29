Тариф на електроенергію для промисловості на листопад залишився без змін

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), залишила без змін роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств.

Згідно з постановою НКРЭКУ від 28 жовтня, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) в листопаді складе 123,8 коп. за кВт/год, для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) - 152,08 коп. за кВт/год.

Читайте такожГлава Westinghouse розповів, чи варто Україні будувати нові енергоблоки АЕСЯк раніше повідомляв УНІАН, НКРЭКУ з 1 вересня 2015 року підвищила мінімальний тариф на електроенергію для населення на 24,6% - до 45,6 коп. за кВт/год.