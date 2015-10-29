У "Нафтогазі" допускають зниження максимального тарифу на газ для населення в 2016 році

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допускає можливість зниження максимального тарифу на газ для населення в 2016 році за умови збереження тенденції падіння світових цін на вуглеводні і стабільного курсу гривні.

Про це він сказав журналістам 29 жовтня в Києві.

"З хороших новин – ми бачимо падіння ціни на газ глобально. Газ стає менш дорогим товаром, оскільки верхня планка ціни, яка зараз на ринку, прив'язана до ринку. Тобто ціна 7 188 гривень є не повністю ринковою ціною, але вона за рахунок глобального падіння ціни на газ вже стала дуже близькою до ринкової. І ми очікуємо, якщо продовжиться тенденція падіння, то ця верхня планка в 7 188 гривень буде переглянута в нижню сторону", – сказав Коболєв.

Глава "Нафтогазу" нагадав, що в 2016 році, згідно з планом плавного підвищення тарифів на газ для населення, закріпленому в програмі співпраці з МВФ, зростання цін на газ для населення може продовжитися, але стримуючим фактором може послужити стабільність курсу гривні і падіння цін на світових ринках.

"За умови, що ці два фактори будуть мати місце, ми очікуємо, що в наступному році це (зниження тарифу – УНІАН) може відбутися", – сказав Коболєв.

При цьому він додав, що МВФ не буде проти зниження максимальної ціни на газ для населення, якщо це буде обґрунтовано реальними ринковими процесами.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, (НКРЭКУ) в рамках виконання умов меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази – до 3 600 гривень за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 кубометрів газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу складе 7 188 гривень за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня був підвищений тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 гривні за Гкал. Також НКРЭКУ з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

За словами глави Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора України – Міжнародний валютний фонд.