Тендер постачальників газу в Україну за гроші ЄС відбудеться протягом двох-трьох тижнів

Тендер з відбору постачальників природного газу в Україну в межах 300 мільйонів доларів кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) пройде протягом двох-трьох тижнів, сказав журналістам глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми зможемо використовувати кошти тільки після того, як завершиться тендер. Він має пройти в найближчі два – максимум три тижні", - сказав Коболєв.

За його словами, умови тендеру припускають, що газ за гроші ЄБРР може бути придбаний виключно на західному кордоні України.

При цьому Коболєв допустив, що російський "Газпром" може захотіти продати Україні газ на західному кордоні у рамках цього тендеру.

"Вони зроблять це, чи ні - я не знаю. Вони можуть прийти на тендер і спробувати взяти в ньому участь", - сказав глава "Нафтогазу".

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Як раніше повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2015 року в Берліні Європейський банк реконструкції і розвитку та уряд України підписали кредитну та гарантійну угоди про надання нашій державі кредиту на 300 мільйонів доларів на закупівлю газу в європейських постачальників.

Як повідомили в представництві ЄБРР в Україні, угоду було підписано на підставі рішення Ради директорів ЄБРР про виділення кредиту, а також після погодження сторонами реформи ключового енергохолдингу країни НАК "Нафтогаз України".