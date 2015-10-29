Україна веде переговори з Туркменістаном про постачання нафти і газу

Україна веде переговори з Туркменістаном щодо поставок нафти і вивчає оптимальні шляхи транспортування газу в країну, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка.

"Для нас важливі поставки туркменського газу, єдине – нам потрібно знайти раціональний шлях для постачань. Але зараз основні переговори йдуть з постачання туркменської нафти", – цитує Зубко прес-служба.

За словами віце-прем'єра, у сторін є розуміння того, яким чином можливо здійснювати поставки нафти.

"Ми розуміємо, яким чином – поромними переправами є можливість поставляти саме в Україну і нафту, і нафтопродукти для того, щоб диверсифікувати їх поставки в Україну", – сказав Зубко.

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Як повідомлялося, за словами президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова, його країна готова збільшити поставки продукції паливно-енергетичного комплексу до України.

Довідка УНІАН. Сьогодні президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Туркменістані. Головна тема переговорів з президентом Туркменістану Бердимухамедовим - активізація міждержавного політичного діалогу на вищому рівні, поглиблення взаємовигідного партнерства в торговельно-економічній, аграрній, енергетичній, фінансовій, науково-технічній, культурно-гуманітарній та туристичній сферах.