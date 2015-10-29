Туркменістан заявив про готовність постачати в Україну нафту і газ

Туркменістан готовий до збільшення поставок в Україну продукції паливно-енергетичного комплексу, здійснення спільних коопераційних проектів у цій сфері, заявив президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов після переговорів в Ашгабаті з президентом України Петром Порошенко, передає TDH.

"Ми готові до збільшення поставок в Україну продукції вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, здійснення спільних коопераційних проектів у цій сфері", - сказав глава Туркменської держави.

В числі важливих напрямків партнерства президент Туркменістану назвав паливно-енергетичну сферу.

Говорячи про торговельно-економічні двосторонні зв'язкі, Бердимухамедов також відзначив багаторічну співпрацю з українськими компаніями, які працюють в країні на будівництві об'єктів міської та транспортної інфраструктури, в інших галузях економіки.

Читайте такожУкраїна веде переговори з Туркменістаном про постачання нафти і газуНа сьогоднішній день у Туркменістані зареєстровано 29 підприємств з участю українського капіталу, реалізовано і здійснюється понад 80 інвестиційних проектів на загальну суму майже 3,5 мільярда доларів.

Ще один стратегічний напрямок взаємодії - транспортний сектор.

У даний час Туркменістан спільно з партнерами створює розгалужену мережу транспортно-транзитної і логістичної інфраструктури комбінованого типу за напрямками Схід-Захід і Північ-Південь. У перспективі вона буде включати транзитні трансконтинентальні коридори, що виходять на регіони Каспійського моря, Чорноморського басейну, Середземномор'я, Балтії. Це відкриває оптимальний шлях на європейські і близькосхідні ринки. Україна, яка володіє потужною портовою інфраструктурою і вигідним географічним розташуванням, може зіграти важливу роль у здійсненні цих планів, зазначив президент Туркменістану. Він висловив переконання, що в контексті співробітництва держав Каспійського і Чорноморського регіонів для Туркменістану і України відкриваються величезні можливості взаємодії, запропонувавши у зв'язку з цим подумати про спільну розробку пропозицій щодо розвитку транспортної інфраструктури для обговорення у спеціалізованих міжнародних структурах, зокрема, в Європейській Економічній комісії ООН.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка заявила, що Україна веде переговори з Туркменістаном щодо поставок нафти і вивчає оптимальні шляхи транспортування газу в країну.