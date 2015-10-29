"Нафтогаз" перерахував "Газпрому" ще $64 мільйони передоплати

НАК "Нафтогаз України" перерахував "Газпрому" ще 64 мільйони доларів в якості передоплати за поставку газу.

Про це йдеться в повідомленні "Газпрому".

У російській компанії не повідомили жодних додаткових деталей.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, Україна 31 жовтня завершує закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярдів кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів, рішення про продовження імпорту газу залежить від його ціни.