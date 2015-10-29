Голова "Енергоатому" обговорив з генсеком Енергетичної Хартії кооперацію українських і європейських підприємств ядерно-енергетичного сектору

Президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський обговорив з генеральним секретарем Енергетичної Хартії Урбаном Руснаком питання розвитку атомної енергетики України та поглиблення кооперації між українськими та європейськими підприємствами ядерно-енергетичного сектору.

Як повідомили в прес-службі "Енергоатому", зустріч Недашковського і Руснака відбулася 27 жовтня в Брюсселі.

"В ході зустрічі Руснак відзначив важливу роль "Енергоатому" в забезпеченні енергобезпеки України і запросив компанію до участі у робочій групі з промисловості при Енергетичної Хартії", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що "Енергоатом" ‒ перший оператор АЕС, запрошений до участі в робочій групі з промисловості Енергетичної Хартії.

"Запрошення в групу по промисловості Енергетичної Хартії дозволить "Енергоатому" вийти на новий рівень відносин з нашими європейськими партнерами і спростить залучення українських компаній атомно-промислового комплексу до участі в міжнародних проектах", - наводить слова Недашковського прес-служба компанії.

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Довідка УНІАН. Договір до Європейської Енергетичної Хартії та Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності та відповідних екологічних аспектів були підписані в грудні 1994 року і вступили в силу у квітні 1998 року. Україна ратифікувала Договір в 1998 році. Головним завданням Хартії було об'єднання секторів енергетики Східної та Західної Європи, а також сприяння розвитку відкритого і конкурентного ринку енергетичних матеріалів і продуктів.

У 2015 році Україна приєдналася до заключного документу Міжнародної конференції (Гаага II) з Енергетичної Хартії, який став продовженням Договору до Європейської Енергетичної Хартії. Останній вимагав глибокої модернізації у зв'язку зі зміною загальної ситуації в світовій енергетиці та необхідності розширення географії його дії. Тепер головним завданням майже для 70 країн-підписантів Хартії є забезпечення енергетичної безпеки і стабільного, прогнозованого розвитку з метою задоволення зростаючого попиту на енергоресурси в світі.