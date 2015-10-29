У "Нафтогазі" заявляють, що провал реформування компанії призведе до дефолту по кредиту ЄБРР

Провал реалізації плану реформування корпоративного управління Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" може призвести до дефолту по кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на суму 300 мільйонів доларів.

Про це заявив журналістам директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Це може призвести до дефолту по кредиту ЄБРР - порушення кредитної угоди", - сказав Вітренко.

При цьому він повідомив, що розраховує на повну імплементацію плану реформування корпоративного управління "Нафтогазом", оскільки від української влади, зокрема президента, є підтримка для проведення цієї реформи.

Читайте такожКоболєв розраховує отримати $300 мільйонів від ЄБРР на початку листопада

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Кабінет міністрів України на своєму засіданні за участю представників міжнародних фінансових організацій прийняв план корпоративного управління "Нафтогазом України". При цьому міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демшишин неодноразово виступав з критикою цього плану.

Читайте такожКитай подав заявку на приєднання до ЄБРР – Financial Times

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу та нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.