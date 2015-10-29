Більше 40% газових мереж перебувають у спірній формі власності

Більше 40% газорозподільних мереж в Україні перебувають у спірній формі власності, заявив в ході круглого столу заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Діденко.

"На сьогоднішній день власності на газорозподільні мережі декілька: державна, муніципальна, приватна, змішана і невизначена або спірна. Величезна різниця між 1999 роком і на сьогодні полягає в тому, що спірних газорозподільних мереж у 2000 році було не більше 5%, у 2008-2009 роках їх було не більше 25%, а сьогодні їх мінімум 40%", - сказав Діденко.

При цьому він нагадав, що у 2012 році українська влада незаконно прийняли рішення про безоплатну передачу всіх державних мереж на обліковий баланс недержавним організаціям.

"Коли в 2012 році приймалося це рішення, залишкова вартість цих мереж становила 9,5 мільярда гривень за тим курсом... На сьогоднішній день, по-моєму, вже балансова залишкова вартість цих самих мереж - 7,6 мільярда гривень за сьогоднішнім курсом НБУ", - підкреслив заступник міністра.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року дочірня компанія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - "Газ України" подала позов до Адміністративного суду Києва до Кабінету міністрів з вимогою скасувати постанову №770 від 2012 року, в якому, на думку компанії, "абсолютно неправомірно облгазам були передані у безоплатне оперативне управління мережі, в які облгази не вклали нічого".

30 вересня Кабінет міністрів повернув у власність "Нафтогазу" розподільчі мережі обласних газорозподільних компаній, більша частина яких контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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Довідка УНІАН. Структури бізнесмена Дмитра Фірташа, за даними ЗМІ, контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.