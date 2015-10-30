Нафта дешевшає на статистиці зі США

На світових торгах у п'ятницю, 30 жовтня, ціни на нафту продовжують знижуватися.

За даними Інтерконтинентальної біржі, ф'ючерси на Brent подешевшали на 0,37%, до $48,59 за барель, а ф'ючерси на WTI - на 0,54%, до $45,81.

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Експерти впевнені, що вартість палива продовжить падіння на тлі надлишку пропозиції.