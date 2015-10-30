"Енергоатом" з початку року отримав 1,3 мільярда прибутку

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", яке є оператором усіх діючих атомних станцій України, у січні-вересні 2015 року отримало чистий прибуток 1,301 мільярда гривень, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 3,806 мільярда гривень.

Про це підприємство повідомляє в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий прибуток "Енергоатому" від реалізації продукції в січні-вересні 2015 року збільшився порівняно з січнем-вереснем 2014 року до 23,494 мільярда гривень з 16,553 мільярда гривень.

Валовий прибуток "Енергоатому" протягом звітного періоду поточного року збільшилася порівняно з січнем-вереснем 2014 року до 5,5 мільярда гривень з 0,269 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

"Енергоатом" у першому півріччі 2015 року отримав чистий прибуток 2,262 мільярда гривень, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 3,054 мільярда гривень.