Суд задовольнив позов "Енергоатому" до Національного екологічного центру щодо спростування недостовірної інформації про компанію

Господарський суд Києва повністю задовольнив позовну заяву Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" до громадської організації Національний екологічний центр України (НЕЦУ) про захист ділової репутації і зобов'язав спростувати недостовірну інформацію, розміщену на сайті НЕЦУ в прес-релізі від 15 травня 2015 року, йдеться в повідомленні компанії.

"Суд погодився з доводами представників "Енергоатому" та Держатомрегулювання та визнав недостовірною інформацію, викладену в прес-релізі НЕЦУ", - сказали в держкомпанії.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення Госпсуду Києва оголосив 29 жовтня в присутності представників "Енергоатом", Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) та НЕЦУ.

В "Енергоатомі" нагадали, що екологи поширили інформацію під заголовком "Через незадовільний рівень безпеки на Південно-Українській АЕС зупинили роботу енергоблоку № 2". При цьому в повідомленні НЕЦУ було сказано, що ДІЯРУ не продовжила ліцензію для енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС через невідповідність вимогам ядерної безпеки, посилаючись на постанову колегії Держатомрегулювання від 30 квітня 2015 року. Крім того, екологи зробили висновок, що в Україні роботу енергоблоків продовжують понад проектного терміну, не виконавши всі необхідні заходи підвищення безпеки і без достатніх на те підстав, приводячи в приклад продовження експлуатації енергоблоку №1 Южно-Української АЕС у 2013 році.

"Також суд зобов'язав відповідача з моменту вступу рішення в законну силу опублікувати на своєму офіційному сайті спростування вищевказаної недостовірної інформації", - підкреслили в госокмпании.

У повідомленні наголошується, що раніше "Енергоатом" подав у суд проти НЕЦУ після декількох місяців безрезультатних спроб донести активістам цієї неурядової організації (НУО) необхідність спростування недостовірної інформації на її сайті.

"Зауважимо, що НЕЦУ в повному обсязі володів об'єктивною інформацією: представник цієї НУО Тетяна Вербицька, будучи головою громадської ради при ДІЯРУ, є членом колегії Держатомрегулювання без права голосу і була присутня на засіданні колегії від 30 квітня 2015 року, і знає, що на засіданні колегії не розглядалося питання про надання дозволу/ліцензії на продовження роботи енергоблоку №2 ЮУАЕС, а розглядався тільки поточний стан виконання робіт з продовження терміну експлуатації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС", - уточнили в "Енергоатомі".

При цьому в компанії нагадали, що на засіданні були присутні й інші екологи.

"Крім неї на засіданні були присутні ще кілька членів НЕЦУ, включаючи виконавчого директора НЕЦУ Юрія Урбанського, а також представники європейських "зелених" НВО. Тим не менш, у своєму прес-релізі від 15 травня 2015 НЕЦУ стверджувало, що ДІЯРУ не продовжила ліцензію для енергоблоку № 2 ЮУАЕС", - повідомили в "Енергоатомі".

Також повідомляється, що в розпорядження НЕЦУ за їх запитом були надані всі документи, на підставі яких приймалося рішення про продовження експлуатації енергоблоку № 1 ЮУАЕС (зокрема, такі основні документи, як звіт про періодичної переоцінки безпеки енергоблоку, висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за матеріалами звіту про періодичної переоцінки безпеки енергоблоку). У держкомпанії відзначають, що зазначені документи підтверджують безпеку продовження експлуатації енергоблоку № 1 ЮУАЕС, а також обґрунтованість і законність відповідного рішення Державної інспекції з ядерного регулювання України.

"Акцентуємо увагу, що за часів нинішнього керівництва НАЕК "Енергоатом" не було жодного судового позову проти НУО та ЗМІ. Але "Енергоатом" був змушений порушити власні принципи і звернутися до судових органів за допомогою, оскільки усвідомлював наслідки такої дезінформації для іміджу України та авторитету атомної галузі, яка сьогодні забезпечує близько 60% потреб країни в електроенергії та є гарантом енергетичної безпеки", - резюмували в держкомпанії.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.