"Енергоатом" візьме у "Укрексімбанку" кредит на $52,5 мільйона для погашення заборгованості перед "ТВЕЛ" за ядерне паливо

Держпідприємство "Енергоатом", оператор всіх діючих АЕС в Україні, візьме кредит в "Укрексімбанку" на 52,5 мільйона доларів для погашення заборгованості перед російською компанією "ТВЕЛ" за постачання ядерного палива.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому" на сайті "Державні закупівлі".

Наголошується, що частина коштів піде на погашення попереднього кредиту "Енергоатому" перед "Укрексімбанком", дія якого закінчилася у вересні 2015 року.

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Як зазначили УНІАН у прес-службі "Енергоатому", необхідність залучення позикових коштів пов'язана з недостатнім урахуванням тарифу на відпуск електроенергії АЕС валютної складової.

Згідно з умовами тендеру, кредитна угода "Енергоатому" з банком буде підписана в листопаді 2015 року.

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Довідка УНІАН. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладені на держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні.

За даними Державної фіскальної служби України, щорічний імпорт ядерного палива складає більше 500 мільйонів доларів.

В рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як поточного року понад 90% палива постачалося з Росії.