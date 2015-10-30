Ціна нафти зростає: вартість Brent піднялася вище $49 за барель

На світових торгах у п'ятницю, 30 жовтня, ціни на нафту к кінцю торгів пішли вгору, коректуючи після тривалого падіння.

Так, за даними Інтерконтинентальної біржі, вартість ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 0,5% - до 49,05 долара за барель, на нафту марки WTI - на 0,3%, до 45,91 долара за барель.

Читайте такожТуркменістан заявив про готовність постачати в Україну нафту і газЯк повідомляв УНІАН, з початку торгів у п'ятницю ф'ючерси на Brent подешевшали на 0,37%, до $48,59 за барель, а ф'ючерси на WTI - на 0,54%, до $45,81.

На ринок чинили тиск статдані зі США, ВВП країни в третьому кварталі виріс на 1,5 відсотка проти зростання на 3,9 відсотка в другому кварталі. Показник нижче прогнозу аналітиків.