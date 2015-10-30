Україна почала скорочувати запаси вугілля на складах ТЕС

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за 29 жовтня скоротилися на 7,5 тисячі тонн - до 2,192 мільйона тонн, йдеться у повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля антрацитових, які в Україні в дефіциті, скоротилися на 4,2 тисячі тонн.

Варто зазначити, що протягом кількох місяців Україна збільшила запаси вугілля для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, до кінця 2015 року Україна планує імпортувати не менше 1 мільйона тонн вугілля з РФ і далекого зарубіжжя.

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Довідка УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.

Понад 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та "зелена" енергетика.