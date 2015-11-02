Україна почала відбір газу зі сховищ

Україна, накопичивши мінімальний обсяг газу для проходження опалювального періоду та гарантії безперебійного транзиту російських вуглеводнів до Євросоюзу, з 30 жовтня почала відбір газу зі своїх підземних сховищ.

Про це свідчать дані оператора ГТС України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, станом на 29 жовтня в ПСГ України накопичено 17,064 мільярда кубометрів газу, після чого на наступний день було відібрано 5,47 мільйона кубометрів, закачано всього – 0,34 мільйона кубометрів. 31 жовтня закачування газу до сховищ припинилася, відібрано – 4,78 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, для успішного завершення опалювального сезону, Україні необхідно імпортувати ще близько 5 мільярдів кубометрів газу.

Раніше голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна 31 жовтня завершує закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярди кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів, а рішення про продовження імпорту газу залежатиме від його ціни.