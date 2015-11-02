Україна почала відбір газу зі сховищ
Україна накопичила мінімальний обсяг газу для проходження опалювального періоду.
Україна, накопичивши мінімальний обсяг газу для проходження опалювального періоду та гарантії безперебійного транзиту російських вуглеводнів до Євросоюзу, з 30 жовтня почала відбір газу зі своїх підземних сховищ.
Про це свідчать дані оператора ГТС України держкомпанії "Укртрансгаз".
За даними компанії, станом на 29 жовтня в ПСГ України накопичено 17,064 мільярда кубометрів газу, після чого на наступний день було відібрано 5,47 мільйона кубометрів, закачано всього – 0,34 мільйона кубометрів. 31 жовтня закачування газу до сховищ припинилася, відібрано – 4,78 мільйона кубометрів.
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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, для успішного завершення опалювального сезону, Україні необхідно імпортувати ще близько 5 мільярдів кубометрів газу.
Раніше голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна 31 жовтня завершує закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярди кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів, а рішення про продовження імпорту газу залежатиме від його ціни.