"Укренерго" з початку року збільшила дохід до 3,5 мільярда

Дохід Національної енергетичної компанії "Укренерго" від передачі електроенергії в січні-вересні 2015 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 48% – до 3,47 мільярда гривень, говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за січень-вересень 2015 року скоротилися на 6% – до 89,576 мільярда кВт-г.

Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії за звітний період збільшився порівняно з січнем-вереснем 2014 року на 57,3% – до 3,853 копійки за кВт-г.

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Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

Дохід "Укренерго" від передачі електроенергії в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 7,3% – до 3,080 мільярда гривень.