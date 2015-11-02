Запорізька АЕС відключила від мережі енергоблок №1 для усунення дефекту обладнання

Запорізька атомна електростанція 2 листопада відключила від енергосистеми країни блок №1 для усунення дефекту обладнання в турбінному відділенні, говориться в повідомленні станції.

"2 листопада 2015 року о 10:46 енергоблок №1 відключений від мережі для усунення дефекту імпульсної трубки на трубопроводі живильним води (турбінне відділення)", - повідомляють на станції.

У той же час повідомляється, що станом на 2 листопада на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів становить 4 780 МВт.

"Радіаційний фон в районі розташування атомної електростанції відповідає природним значенням і на 2 листопада 2015 року становить 8-12 мкР/год", - підкреслили на станції.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.