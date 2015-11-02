Запаси вугілля на складах українських ТЕС знизилися до 2,1 мільйона тонн

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 26 жовтня по 2 листопада знизилися на 2,4% - до 2,141 мільйона тонн з 2,194 мільйона тонн, йдеться у повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, із загального обсягу палива 1,064 мільйона тонн припадає на антрацитове вугілля, яке в Україні в дефіциті. Його запаси протягом вказаного періоду знизилися на 5,8%.

При цьому 361 тисяча тонн антрацитового вугілля знаходиться на Луганській ТЕС, яка працює окремо від української енергосистеми.

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Як повідомляв УНІАН, станом на кінець вересня запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становили 1,8 мільйона тонн, тоді як для успішного проходження опалювального сезону потрібно 3,2 мільйона тонн, а газу – 15,517 мільярда кубометрів з необхідних 19 мільярдів кубометрів.

При цьому, постачання південноафриканського вугілля для потреб теплових електростанцій України, які відчувають гострий дефіцит цього виду палива через військові дії на Донбасі, очікуються наприкінці листопада 2015 року.

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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.

Понад 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та "зелена" енергетика.