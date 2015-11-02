"Енергоатом" має намір залучити 11,6 мільйона євро кредиту на закупівлю обладнання для Запорізької АЕС

14:47, 02 листопада 2015
Енергетика
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Кредитні кошти планується залучити на строк до 6 років з дати укладення договору.

Фото УНИАН

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом", оператор усіх діючих атомних станцій України, оголосило тендерні торги на відкриття кредитної лінії на суму 11,574 мільйона євро для закупівлі обладнання для енергоблоку №6 Запорізької АЕС.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується залучити на строк до 6 років з дати укладення договору.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері та розкриття пропозицій – 14 грудня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" залучить кредит в "Укрексімбанку" на 52,5 мільйона доларів для погашення заборгованості перед російською компанією "ТВЕЛ" за постачання ядерного палива.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Энергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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