Україна знову відновила закупівлю електроенергії з Росії

Україна, після припинення імпорту електроенергії з Росії більш ніж на місяць, з 1 листопада відновила її закупівлю у РФ, повідомляє держкомпанія "Укренерго".

"Обсяг імпорту електроенергії на максимум навантаження 18:00 (1 листопада – УНІАН) склав 278 МВт (планова величина 400 МВт)", - сказано в повідомленні.

За інформацією держкомпанії, востаннє Україна імпортувала електроенергію з Росії в обсязі 530 МВт 27 вересня.

При цьому в повідомленні зазначається, що 1 листопада графіки обмеження та аварійних відключень споживачів оператором об'єднаної енергосистеми України "Укренерго" не застосовувалися.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна планує продовжити контракт на імпорт електроенергії з Росії, уточнивши, що дія поточного контракту закінчується 31 грудня 2015 року.

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Довідка УНІАН. Україна почала імпорт електроенергії з Росії у зв'язку з дефіцитом власного ресурсу, проте закупівля здійснюється з певними перервами. Зокрема, в червні-липні закупівля електроенергії в РФ не здійснювалася. На початку серпня імпорт електроенергії з Росії відновився, але до кінця місяця знову був припинений. Потім 7 вересня Україна відновила імпорт, але лише в обсязі не більше 100 мільйонів кВт/год, що виявилося втричі менше серпневого імпорту.