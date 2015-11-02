Транзит російського газу в країни ЄС через Україну збільшився до 6,2 мільярда кубометрів

Транзит російського газу до Європейського Союзу через територію України в жовтні 2015 року збільшився порівняно з жовтнем 2014 року на 58,3% - до 6,2 мільярда кубометрів, говориться в повідомленні "Укртрансгазу".

За даними держкомпанії, з початку року для європейських споживачів через українські газопроводи транспортовано 54,6 мільярда кубометрів російського газу, що на 0,7% більше показників аналогічного періоду минулого року.

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Як раніше повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" за підсумками 2015 року очікує збільшення обсягів транзиту російського газу в ЄС через територію України порівняно з 2014 роком на 9,4%, - до 65 мільярдів кубометрів.