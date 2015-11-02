Частка "Газпрому" в постачанні газу в Україну скоротилась до 39%

Україна в січні-жовтні 2015 року закупила у ЄС 61% від усього необхідного їй імпортного газу, на частку "Газпрому" довелося всього 39%, йдеться в повідомленні "Укртрансгазу".

За даними держкомпанії, за 10 місяців 2015 року Україна імпортувала 14,8 мільярда кубометрів.

Разом з тим в "Укртрансгазі" зазначили, що в жовтні частка російського газу в імпорті сягнула понад 80% (1,989 мільярда кубометрів з 2,4 мільярда кубометрів).

"З країн Європейського Союзу надійшло 0,44 мільярда кубометрів "блакитного палива", або 17% від загального обсягу імпортованого газу в жовтні. Зокрема, за словацькому коридору надійшло 0,39 мільярда кубометрів", - говориться в повідомленні компанії.

Читайте такожНорвегія потіснить Росію на європейському газовому ринку - Bloomberg

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, щоб завершити опалювальний сезон успішно, Україні необхідно імпортувати ще близько 5 мільярдів кубометрів газу.

Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна 31 жовтня завершує закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярди кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів, а рішення про продовження імпорту газу буде залежати від його ціни.

Читайте також"Газпром" запропонує Європі газ за мінімальною за 11 років ціною - Bloomberg